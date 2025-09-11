Мессенджер MAX
11 сентября, 14:14

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 иностранных граждан. Об этом сообщило близкое к президентской пресс-службе издание «Пул первого» в Telegram.

В качестве проявления доброй воли и руководствуясь принципами гуманности, было принято решение об освобождении осужденных иностранных граждан. Эти лица были признаны виновными в шпионаже, экстремизме, терроризме и других преступлениях, совершенных в Белоруссии. Среди 14 освобожденных иностранцев было шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Великобритании.

Всего, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, Белоруссия освободила 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.

Ранее сегодня Лукашенко встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание. Также в ходе переговоров Коул передал белорусскому лидеру дружеское письмо от Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

