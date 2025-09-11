Лукашенко обсудил с представителем Трампа вопрос заложников
Обложка © Life.ru
В ходе встречи с представителем президента США Джо Коулом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не против обсуждения темы освобождения «заложников». Он выразил намерение выработать «глобальную сделку», используя терминологию лидера США Дональда Трампа.
«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключённых и ещё чего-то…. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — заявил Лукашенко.
Он также особо подчеркнул, что в уголовном кодексе Белоруссии отсутствуют политические статьи. Так что заключённые осуждены по другим причинам, белорусский лидер лично готов представить суть их правонарушений и преступлений.
Речь об освобождении заключённых также велась в разговоре между Лукашенко и Трампом 15 августа в ходе телефонного разговора. Вскоре после этого американский лидер заявил, что надеется на скорое освобождение 1,3 тысячи человек. Сегодня, 11 сентября, Лукашенко помиловал 52 заключённых, среди которых — оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич.