Лукашенко обсудил с представителем Трампа вопрос заложников

В ходе встречи с представителем президента США Джо Коулом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не против обсуждения темы освобождения «заложников». Он выразил намерение выработать «глобальную сделку», используя терминологию лидера США Дональда Трампа.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключённых и ещё чего-то…. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — заявил Лукашенко.

Он также особо подчеркнул, что в уголовном кодексе Белоруссии отсутствуют политические статьи. Так что заключённые осуждены по другим причинам, белорусский лидер лично готов представить суть их правонарушений и преступлений.