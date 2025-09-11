Лукашенко освободил экс-соперника на президентских выборах Николая Статкевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключённых, среди которых — оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич. Об этом сообщает газета «Наша Нiва».

Статкевича задержали в 2020 году, а в декабре 2021-го он был приговорён к 14 годам колонии особого режима за организацию массовых беспорядков. Теперь он вышел на свободу вместе с другими политическими заключёнными.

Среди освобождённых также оказались журналист Николай Дедок, осуждённый на пять лет, и основатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, приговорённый к 15 годам.

Как уже сообщал Life.ru, сегодня Лукашенко были помилованы 14 иностранцев, включая шестерых граждан Литвы, двоих латвийцев, поляков и немцев, а также по одному гражданину Франции и Великобритании. Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что все они уже находятся на территории Литвы. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что решение принято «исходя из принципов гуманизма».