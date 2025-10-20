Рябков: У духа саммита в Анкоридже нет альтернативы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что диалог с США должен развиваться исключительно в рамках, заданных российско-американским саммитом в Анкоридже. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Таким образом российская сторона дала понять, что любые будущие переговоры с Вашингтоном будут выстраиваться на основе принципов, заложенных во время встречи на Аляске в 2021 году.