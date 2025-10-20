Сектор Газа
20 октября, 13:11

Рябков: У духа саммита в Анкоридже нет альтернативы

Обложка © Кremlin.ru

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что диалог с США должен развиваться исключительно в рамках, заданных российско-американским саммитом в Анкоридже. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Таким образом российская сторона дала понять, что любые будущие переговоры с Вашингтоном будут выстраиваться на основе принципов, заложенных во время встречи на Аляске в 2021 году.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на аляскинской военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В ходе переговоров стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине, при этом российская делегация подтвердила неизменность целей специальной военной операции. Американский лидер, в свою очередь, выразил удовлетворение состоявшимся диалогом, заявив, что не считает проведение саммита ошибкой. Реакция Владимира Зеленского на переговоры была негативной — украинская сторона охарактеризовала их как недопустимые и расценила как предательство союзнических обязательств.

