FT узнала, как Трамп не сдержал эмоции и отменил обед с Путиным на саммите в Анкоридже
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске не сдержал эмоции. Американский лидер пару раз хотел покинуть зал, когда разговор пошёл не по его сценарию, и отменил обед. Об этом пишет Financial Times.
«Беседа началась мирно – с рукопожатия и фирменной улыбки Трампа. Но за закрытыми дверями атмосфера резко изменилась», — отмечает издание.
В статье подчёркивается, что Путин твёрдо отверг предложение США о смягчении антироссийских санкций в обмен на прекращение огня. Российский лидер дал понять Трампу, что украинский конфликт не может завершиться на условиях, предлагаемых Вашингтоном, и задачи СВО должны быть исполнены. Трампу не понравилась уверенность Путина, поэтому он даже отменил в последний момент запланированный обед, где делегации хотели обсудить экономические вопросы.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой. Тем временем Владимир Зеленский раскритиковал главу Белого дома за саммит на Аляске и счёл это предательством.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.