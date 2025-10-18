Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 октября, 14:36

FT узнала, как Трамп не сдержал эмоции и отменил обед с Путиным на саммите в Анкоридже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске не сдержал эмоции. Американский лидер пару раз хотел покинуть зал, когда разговор пошёл не по его сценарию, и отменил обед. Об этом пишет Financial Times.

«Беседа началась мирно – с рукопожатия и фирменной улыбки Трампа. Но за закрытыми дверями атмосфера резко изменилась», — отмечает издание.

В статье подчёркивается, что Путин твёрдо отверг предложение США о смягчении антироссийских санкций в обмен на прекращение огня. Российский лидер дал понять Трампу, что украинский конфликт не может завершиться на условиях, предлагаемых Вашингтоном, и задачи СВО должны быть исполнены. Трампу не понравилась уверенность Путина, поэтому он даже отменил в последний момент запланированный обед, где делегации хотели обсудить экономические вопросы.

Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске
Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске

Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой. Тем временем Владимир Зеленский раскритиковал главу Белого дома за саммит на Аляске и счёл это предательством.

