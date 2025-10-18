FT узнала, как Трамп не сдержал эмоции и отменил обед с Путиным на саммите в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске не сдержал эмоции. Американский лидер пару раз хотел покинуть зал, когда разговор пошёл не по его сценарию, и отменил обед. Об этом пишет Financial Times.

«Беседа началась мирно – с рукопожатия и фирменной улыбки Трампа. Но за закрытыми дверями атмосфера резко изменилась», — отмечает издание.

В статье подчёркивается, что Путин твёрдо отверг предложение США о смягчении антироссийских санкций в обмен на прекращение огня. Российский лидер дал понять Трампу, что украинский конфликт не может завершиться на условиях, предлагаемых Вашингтоном, и задачи СВО должны быть исполнены. Трампу не понравилась уверенность Путина, поэтому он даже отменил в последний момент запланированный обед, где делегации хотели обсудить экономические вопросы.