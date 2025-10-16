Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин оценил американские бомбардировщики во время их демонстрации на Аляске. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: «Это действительно сработало». И это так», — сказал республиканец.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина рассматривает возможность начала наступательных действий. Отвечая на вопрос о поставках Киеву вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже. Республиканец уточнил, что на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября намерен обсудить конфликт, не раскрывая подробностей предстоящего разговора.