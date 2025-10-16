Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 23:20

Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин оценил американские бомбардировщики во время их демонстрации на Аляске. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: «Это действительно сработало». И это так», — сказал республиканец.

Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю СВО
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю СВО

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина рассматривает возможность начала наступательных действий. Отвечая на вопрос о поставках Киеву вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже. Республиканец уточнил, что на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября намерен обсудить конфликт, не раскрывая подробностей предстоящего разговора.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar