Трамп одним словом ответил на вопрос о том, было ли приглашение Путина на Аляску ошибкой
Трамп заявил, что не считает ошибкой приглашение Путина на Аляску
Дональд Трамп показывает фото со своей встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп не считает ошибочным своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Об этом действующий лидер заявил во время совместной пресс-конференции в Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Нет», — кратко сказал он.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. По завершению переговоров Путин заявил, что возможность договориться есть. К слову, сегодня и Трамп заявил, что ожидает неких позитивных вопросов по украинскому кризису в ближайшее время.