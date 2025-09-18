Трамп одним словом ответил на вопрос о том, было ли приглашение Путина на Аляску ошибкой

Президент США Дональд Трамп не считает ошибочным своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Об этом действующий лидер заявил во время совместной пресс-конференции в Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.