Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие новости по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив разрешения украинского кризиса, намекнув на скорое появление позитивных вестей. Об этом он высказался, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородном поместье Чекерс.
«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», — заявил он, подчеркнув при этом более непосредственную близость британского премьера к происходящему. «Конечно, вы гораздо ближе к месту событий, чем мы. Нас разделяет целый океан».
Трамп также подчеркнул свою личную ответственность в поиске путей урегулирования украинского конфликта.
Ранее высказывавший опасения относительно возможности перерастания украинского конфликта в Третью мировую войну, президент США теперь изменил свою оценку, заявив, что больше не видит в нём угрозы глобального масштаба. Ранее он неоднократно подчёркивал, что масштабная военная помощь, оказываемая США и НАТО Украине, увеличивает вероятность прямого столкновения с Россией. Уже в период предвыборной кампании Трамп предупреждал, что без его вмешательства «мир балансирует на грани глобальной катастрофы», и обещал, став президентом, лично способствовать скорейшим переговорам между Москвой и Киевом с целью «предотвратить войну, пока она не охватила весь мир»