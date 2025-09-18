Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие новости по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив разрешения украинского кризиса, намекнув на скорое появление позитивных вестей. Об этом он высказался, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородном поместье Чекерс.

«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», — заявил он, подчеркнув при этом более непосредственную близость британского премьера к происходящему. «Конечно, вы гораздо ближе к месту событий, чем мы. Нас разделяет целый океан».

Трамп также подчеркнул свою личную ответственность в поиске путей урегулирования украинского конфликта.