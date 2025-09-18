Владимир Путин
18 сентября, 13:33

Лавров: Трамп привык к быстрым решениям, но с Украиной это не работает

Обложка © Life.ru

Разочарование президента США Дональда Трампа медленными темпами урегулирования на Украине проистекает из его желания оперативно решать вопросы. Такую точку зрения высказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Когда президент Трамп говорит, что он разочарован, частично, мне кажется, частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений. Где-то это может получиться, где-то едва ли», — сказал министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта
Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Также сообщалось, что американский лидер склонен возложить ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине на европейские страны.

Александра Мышляева
