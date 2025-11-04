Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 14:48

Путин поручил Орешкину возглавить российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Российскую делегацию на предстоящем саммите «Группы двадцати» в ЮАР возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Об этом сообщается в распоряжении Владимира Путина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, рабочая поездка делегации в Южно-Африканскую Республику запланирована на период с 20 по 24 ноября текущего года. В перечне участников представительской группы значится и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, включённый в состав делегации вместе с другими официальными лицами.

Назван фактор, определяющий участие Путина в саммите G20
Назван фактор, определяющий участие Путина в саммите G20

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выборе Майами в качестве города-хозяина саммита «Группы двадцати» в 2026 году, что ознаменует возвращение форума в США после 17-летнего перерыва. При этом сам американский лидер планирует пропустить саммит в ЮАР в 2025 году, направив вместо себя вице-президента Джей Ди Вэнса.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Максим Орешкин
  • саммитg20
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar