Финский политик пояснил слова Стубба о переговорах Путина и Трампа на G20

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на G20 может свидетельствовать о смене его позиции по украинскому урегулированию. Такое мнение в соцсети в своём блоге высказал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик напомнил, что ранее Стубб заявлял, будто Россия понимает только язык силы, и спросил, что же изменилось сейчас. По мнению Мемы, причиной смены риторики стало истощение финской экономики от поддержки Киева и миллиардные потери от антироссийских санкций. Он иронично предположил, что именно это заставило президента Финляндии пересмотреть взгляды на отношения с Россией.

«Президент Стубб предложил провести мирные переговоры на саммите G20 в ЮАР, чтобы положить конец конфликту на Украине. Казалось бы, что изменилось с тех пор, как он заявлял, что Россия понимает только язык силы?» — задался вопросом Мема.

Член «Альянса свободы» также посоветовал Стуббу отправиться с миротворческой миссией в Москву, если у него действительно есть намерение строить мир с Россией. Он добавил, что финскому лидеру сложно верить, поскольку свою президентскую кампанию тот построил на антироссийской риторике.

К слову, Саммит G20, где Стубб предложил провести переговоры, состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

Напомним, что 3 ноября телерадиокомпания Yle сообщила о предложении президента Финляндии Александра Стубба организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20, который пройдет в ЮАР. Финский лидер полагает, что текущие мировые проблемы требуют подобного контакта. Однако официального подтверждения от принимающей стороны, ЮАР, о возможности проведения встречи пока нет.