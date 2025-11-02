Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

2 ноября, 04:38

Песков: В оперативной встрече Путина и Трампа пока нет потребности

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа можно оперативно организовать, но сейчас в этом нет потребности. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

По словам Пескова, в данный момент важнее сосредоточиться на тонкой работе по урегулированию украинского кризиса, а не на саммите лидеров. «В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — подчеркнул Песков.

Саммит Путина и Трампа в Будапеште могли отменить из-за жёсткого сигнала России
Напомним, что 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил о договорённости провести встречу в Будапеште в ближайшее время, что подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил о переносе переговоров на неопределённый срок, мотивируя это тем, что на текущих условиях не удастся достичь желаемых результатов.

