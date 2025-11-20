Россия и США
19 ноября, 21:23

Министр из ЮАР Рамокгопа вызвал аплодисменты G20 замечанием в адрес США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече «Деловой двадцатки» иронично намекнул на отсутствие делегации США по решению Дональда Трампа. Это вызвало аплодисменты участников.

Во время обсуждения «Деловой двадцатки» один из участников спросил министра о его ожиданиях от работы «Группы двадцати».

«Наша страна укрепляется. <…> Южная Африка — то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать, но ничего. При этом США — единственный член «Двадцатки», заявивший о планах не направлять на встречу никакой официальной делегации»,передаёт слова министра РИА «Новости».

Участники поддержали речь министра аплодисментами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «большая двадцатка» остаётся важной площадкой для всех стран-участниц. Значимость формата не снижается, несмотря на меняющуюся международную обстановку. При этом саммит должен оставаться платформой для обсуждения экономических вопросов, а не политических разногласий.

