14 ноября, 10:03

Песков: Формат G20 остаётся значимым, но не должен политизироваться

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «большая двадцатка» по-прежнему остаётся важной площадкой для всех стран-участниц. По его словам, значимость формата не снижается, несмотря на меняющуюся международную обстановку.

«Большая двадцатка», безусловно, сохраняет свою важность, свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате. <...> И мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации», — заявил представитель Клемля.

Песков отметил, что саммит должен оставаться платформой для обсуждения глобальных экономических вопросов, а не политических разногласий. Ближайший саммит G20 пройдёт в Йоханнесбурге 22–23 ноября, делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер КНР Сит Цзиньпин не примут участия в саммите.

