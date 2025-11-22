Россия и США
22 ноября, 10:39

Лидеры G20 намерены добиваться урегулирования украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sanjiv Shukla

Участники «Группы двадцати» объявили о намерении добиваться справедливого урегулирования кризиса на Украине и других международных конфликтов. Соответствующая позиция зафиксирована в декларации саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

В итоговом документе отмечается, что страны-участницы будут прилагать совместные усилия для достижения всеобъемлющего мира в нескольких регионах мира. Наряду с украинским конфликтов, в декларации отдельно упомянуты напряжённые ситуации в Судане, Палестине и Демократической Республике Конго. Лидеры G20 подчеркнули важность поиска справедливых решений для каждого из этих регионов.

Напомним, что в Йоханнесбурге состоялось официальное открытие саммита лидеров стран «Группы двадцати». Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил встречу открытой и поблагодарил всех участников международного форума. Рамафоса особо подчеркнул важность достижения консенсуса по итоговому документу саммита. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

