21 ноября, 19:59

Лидеры ЕС обсудят американский план по Украине на саммите G20 22 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Европейские лидеры договорились провести переговоры 22 ноября на саммите G20, чтобы оценить предложения Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и чётко заявили, что ничего, касающегося Украины, не должно решаться без участия Украины. В качестве следующих шагов европейские лидеры встретятся завтра в кулуарах саммита G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.

