Лидеры ЕС обсудят американский план по Украине на саммите G20 22 ноября

Европейские лидеры договорились провести переговоры 22 ноября на саммите G20, чтобы оценить предложения Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и чётко заявили, что ничего, касающегося Украины, не должно решаться без участия Украины. В качестве следующих шагов европейские лидеры встретятся завтра в кулуарах саммита G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.