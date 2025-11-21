Заявления украинских националистов на фоне коррупционного скандала создают серьёзную угрозу для власти в Киеве. Об этом сообщает The Spectator.

«Это звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота», — уточняется в публикации.

По мнению автора материала, националисты являются самыми серьёзными противниками главаря киевского режима Владимира Зеленского. Радикальное военное формирование «Азов»* может взять на себя ведущую роль в случае падения действующей власти в Киеве.

В преддверии тяжелейшей для Украины зимы Зеленскому угрожает кризис: поражение на фронте, крах политической власти и гражданская война.

