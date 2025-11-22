Организаторы стартовавшего в ЮАР саммита G20 допустили конфуз

Президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации во время закрытой сессии «Большой двадцатки» на саммите G20 из-за технической ошибки организаторов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствовавший на мероприятии.

Ранее было заявлено, что для прессы будет доступна только речь Рамафосы, а остальные дискуссии должны были проходить при отключённой аудиотрансляции. В ходе закрытого обсуждения декларации южноафриканский руководитель начал цитирование произведения «Африка» античного автора Плиния Старшего, однако его прервали помощники.

«Мне сказали, что камеры всё ещё включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — сказал Рамафоса.

Несмотря на возникшую ситуацию, он возобновил выступление, и лишь по прошествии минуты организаторы устранили проблему со звуком.

Ранее Life.ru писал, что в Йоханнесбурге стартовал саммит G20, который объявил открытым президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он поблагодарил участников и обозначил ключевые приоритеты южноафриканского председательства, подчеркнув, что итогом должна стать общая декларация. Все сессии и переговоры проходят в закрытом формате, без доступа для журналистов. Российскую делегацию на важных переговорах возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.