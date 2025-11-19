Трамп вслед за Путиным и Си Цзиньпином отказался ехать в ЮАР на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит саммит стран G20 в Южной Африке. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

«Я не поеду в Южную Африку на саммит G20», – сказал американский лидер.

Отметим, что Трамп неоднократно критиковал ЮАР. В мае он показывал президенту Сирилу Рамафосе видеоматериалы о насилии против белых фермеров, называя это геноцидом, но южноафриканский лидер опроверг обвинения. Позже глава Белого дома подписал указ о приостановке помощи ЮАР и предложил американское гражданство белым фермерам, которые хотят уехать из страны, вызвав критику со стороны южноафриканского МИД.

Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин также отказался ехать на саммит G20, как и президент РФ Владимир Путин. Впервые с основания G20 лидеры трёх крупнейших стран – США, России и Китая – пропустят встречу одновременно.