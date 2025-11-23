The Times: План Трампа может быть лучшей надеждой для Украины
План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией — «лучшая альтернатива на сегодняшний день». Такое мнение приводит британский дипломат в интервью газете The Times.
Хотя сам документ пока выглядит сырым и содержит множество неопределённостей, он может стать отправной точкой для завершения войны, считает собеседник издания. По мнению источника, в текущих реалиях Украина в обозримом будущем не сможет вернуть территории, находящиеся под контролем России.
Один из спорных пунктов — сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек — эксперты считают приемлемым. Это почти вдвое больше довоенного уровня (250 тыс.) и значительно превышает лимит в 85 тысяч, которого Москва требовала в 2022 году. Более того, поддержание армии численностью свыше полумиллиона человек в долгосрочной перспективе будет крайне сложно для украинской экономики.
В этих условиях план Трампа, несмотря на все недостатки, может стать реальным способом прекратить кровопролитие и дать Украине шанс сосредоточиться на восстановлении, заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп лично одобрил 28-пунктовый мирный план и направил его Киеву. Президент РФ Владимир Путин также получил копию документа, но детальных переговоров с США по нему пока не вёл. Увидев текст, Владимир Зеленский кинулся советоваться с европейскими союзниками. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал план «хорошей основой для работы», но подчеркнул, что многие его положения требуют серьёзного пересмотра.
