WP нашла в мирном плане Трампа пункт о передаче Украине ракет Tomahawk

Соединённые Штаты разработали план урегулирования, который предполагает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk после завершения боевых действий. Об этом со ссылкой на свои информированные источники пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Американская администрация, по данным источников, отдаёт себе отчёт в том, что прописанные в 28-пунктном документе гарантии безопасности для Украины являются недостаточно прочными. Чиновники допускают, что президент Дональд Трамп может инициировать пересмотр одного из ключевых положений плана, которое ограничивает численность ВСУ 600 тысячами военнослужащих. Что касается ракет, то их рассматривают как замену размещению на украинской территории контингента европейских государств, который должен был играть роль силы сдерживания после прекращения огня.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европе. Мы не хотим распада Украины», — сказал WP один из чиновников. Тот же собеседник добавил, что администрация Трампа полностью привержена продолжению передачи Киеву разведданных и сохраняет готовность к переговорам по представленному плану.