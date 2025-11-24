Ушаков: Кремль в курсе мирного плана ЕС, но России такие условия не подходят
Обложка © Life.ru
Кремль знает о составлении европейскими политиками отдельного мирного плана по Украине, в противовес разработанному Вашингтоном. Однако положения документа абсолютно неконструктивны. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — пояснил он.
Напомним, американский мирный план из 28 пунктов представил лично лидер США Дональд Трамп. С ним уже ознакомились киевские представители. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не должна соглашаться на территориальные уступки ради достижения мира и на ограничения численности ВСУ. В итоге Европа представила собственное «контрпредложение» мирного плана. Его уже назвали бердовым, так как документ, по предварительной информации, включает такие пункты, как вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций.
