Ушаков: Кремль в курсе мирного плана ЕС, но России такие условия не подходят

Кремль знает о составлении европейскими политиками отдельного мирного плана по Украине, в противовес разработанному Вашингтоном. Однако положения документа абсолютно неконструктивны. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — пояснил он.