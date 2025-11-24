Европейским политикам выгодно исчезновение Украины с политической карты мира, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, хотя президент США Дональд Трамп предлагает Киеву «частичную капитуляцию» для сохранения государственности, лидеры ЕС выступают против, поскольку «сказочно обогатились» за счёт конфликта.

Европейские политики опасаются прихода к власти на Украине новых людей, которые могут провести аудит и задать «неприятные вопросы» о финансовых потоках. По мнению экс-нардепа, для ЕС предпочтительнее полное исчезновение Незалежной как государства, чтобы избежать ответственности за возможные коррупционные схемы.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие получали откаты из Киева. Они прекрасно понимают, что победить Россию невозможно, но останавливаться не хотят. Им лучше, если Украина исчезнет как государство. Нет тела — нет дела!» — подчеркнул собеседник «Ридуса».