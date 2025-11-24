«‎Устаревший» мирный план евротройки по Украине не нашёл поддержки в ЕС

Европейский чиновник и дипломаты не стали поддерживать «контрпредложение» по урегулированию ситуации на Украине, принятое Францией, Германией и Британией в ответ на мирный план лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

«Чиновник из ЕС и дипломаты... отказались поддержать «контрпредложение» из 28 пунктов, подготовленное силами евротройки (ФРГ, Францией и Великобританией — прим. Life.ru), которое опубликовали несколько СМИ в воскресенье», — сказано в статье.

Источники Politico назвали план Европы устаревшим и не отвечающим реалиям украинского конфликта, в котором уверенную победу вскоре должна одержать Россия.