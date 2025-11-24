«Устаревший» мирный план евротройки по Украине не нашёл поддержки в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ivan Marc
Европейский чиновник и дипломаты не стали поддерживать «контрпредложение» по урегулированию ситуации на Украине, принятое Францией, Германией и Британией в ответ на мирный план лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
«Чиновник из ЕС и дипломаты... отказались поддержать «контрпредложение» из 28 пунктов, подготовленное силами евротройки (ФРГ, Францией и Великобританией — прим. Life.ru), которое опубликовали несколько СМИ в воскресенье», — сказано в статье.
Источники Politico назвали план Европы устаревшим и не отвечающим реалиям украинского конфликта, в котором уверенную победу вскоре должна одержать Россия.
Напомним, американский мирный план из 28 пунктов представил лично лидер США Дональд Трамп. Текст также включает отмену антироссийских санкций. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не должна соглашаться на территориальные уступки ради достижения мира и на ограничения численности ВСУ. В итоге Европа представила собственное «контрпредложение» мирного плана. Его уже назвали бердовым, так как документ включает такие пункты, как вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций.
