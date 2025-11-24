Мирный план Европы по Украине сочли «бредовым контрпредложением»

Европейские страны выдвинули «бредовое» контрпредложение в ответ на мирный плану по Украине от лидера США Дональда Трампа. Об этом написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение, которое включает в себя вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций», — говорится в тексте.

Дизен также раскритиковал и американский документ по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, Трамп пытается убедить Киев на «плохую и унизительную сделку». При этом эксперт подчеркнул, что чем дольше Украина продолжит вертеть носом, тем хуже будут условия для перемирия.