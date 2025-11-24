Мирный план Европы по Украине сочли «бредовым контрпредложением»
Европейские страны выдвинули «бредовое» контрпредложение в ответ на мирный плану по Украине от лидера США Дональда Трампа. Об этом написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение, которое включает в себя вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций», — говорится в тексте.
Дизен также раскритиковал и американский документ по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, Трамп пытается убедить Киев на «плохую и унизительную сделку». При этом эксперт подчеркнул, что чем дольше Украина продолжит вертеть носом, тем хуже будут условия для перемирия.
Ранее украинские дипломаты в ходе переговоров в Женеве подтвердили, что новая редакция американского плана по урегулированию конфликта соответствует национальным интересам страны. В документ вошли усиленные гарантии безопасности для Незалежной. Американский мирный план из 28 пунктов представил лично лидер США Дональд Трамп. Текст также включает отмену антироссийских санкций. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не должна соглашаться на изменение своих границ ради достижения мира ограничения на численность ВСУ.
