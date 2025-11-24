Белый дом: Украина подтвердила, что план США отвечает её национальным интересам

Украинские дипломаты в ходе переговоров в Женеве подтвердили, что новая редакция американского плана по урегулированию конфликта соответствует национальным интересам страны. Это следует из заявления администрации США по результатам встречи в Швейцарии.

«Украинские представители заявили, что, исходя из представленных сегодня изменений и уточнений, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и предусматривает надёжные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Украинская делегация подтвердила, что все ключевые озабоченности киевского режима были тщательно рассмотрены в ходе переговоров. Речь идёт о вопросах гарантий безопасности, долгосрочного экономического развития, защиты инфраструктуры, свободы навигации и суверенитета.

Американская сторона, со своей стороны, отметила, что целью переговоров является достижение прочного и реалистичного мира.

«Обе стороны приветствовали достигнутый стабильный прогресс и согласились продолжить консультации по мере доработки соглашений», — добавили в Белом доме.