Рубио заявил о праве голоса России в мирном плане урегулирования на Украине

Российская сторона должна высказать свою позицию по соглашениям между США и Украиной о разрешении конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

Он отметил, что у россиян есть право голоса в этом процессе. Рубио добавил, что сейчас США работают над договорённостями с украинской стороной, после чего передадут их России.

«Им предстоит дать согласие на это», — подчеркнул он.

Ранее Рубио признал, что Россия играет ключевую роль в процессе разрешения конфликта на Украине. Он указал, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны утвердить предложенный план. Рубио также высказал уверенность, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.