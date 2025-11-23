Россия и США
23 ноября, 20:34

Рубио заявил о праве голоса России в мирном плане урегулирования на Украине

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Российская сторона должна высказать свою позицию по соглашениям между США и Украиной о разрешении конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

Он отметил, что у россиян есть право голоса в этом процессе. Рубио добавил, что сейчас США работают над договорённостями с украинской стороной, после чего передадут их России.

«Им предстоит дать согласие на это», — подчеркнул он.

США в Женеве обвинили Киев в утечке негативных подробностей мирного плана

Ранее Рубио признал, что Россия играет ключевую роль в процессе разрешения конфликта на Украине. Он указал, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны утвердить предложенный план. Рубио также высказал уверенность, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.

