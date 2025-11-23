Рубио назвал Россию важной частью уравнения в решении конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что Россия является важной частью уравнения в плане урегулирования конфликта на Украине.

Он отметил, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны одобрить этот план. Рубио выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.

«Очевидно, есть ещё и российская сторона уравнения», — добавил госсекретарь.

Ранее Life.ru сообщал, что, согласно информации западных СМИ, российская и американская делегации планируют провести встречу для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Однако переговоры состоятся не в Женеве.