23 ноября, 18:46

Рубио назвал Россию важной частью уравнения в решении конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что Россия является важной частью уравнения в плане урегулирования конфликта на Украине.

Он отметил, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны одобрить этот план. Рубио выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.

«Очевидно, есть ещё и российская сторона уравнения», добавил госсекретарь.

План Трампа по Украине может сорвать экспроприацию активов России в ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что, согласно информации западных СМИ, российская и американская делегации планируют провести встречу для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Однако переговоры состоятся не в Женеве.

Лия Мурадьян
