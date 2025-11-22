США собираются скоро обсудить с Россией мирный план по Украине, но не в Женеве

Российская и американская делегации планируют провести встречу для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако переговоры состоятся не в Женеве. Данное заявление сделал телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник канала отметил, что данная встреча пройдет в ближайшее время, но воздержался от каких-либо уточнений касательно её даты и конкретного места проведения. Аналогичную информацию о скорых переговорах между Вашингтоном и Москвой распространила и газета The New York Times

При этом в воскресенье, 23 ноября, в Женеве всё же пройдут переговоры, но их участниками станут представители Соединённых Штатов и Украины. Целью этих консультаций является согласование формулировок документа. Для участия в Швейцарию уже прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл, который стал новым спецпредставителем американского президента по Украине.

Вместе с Дрисколлом на переговорах будет госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По данным информационного агентства DPA, в женевской встрече также будут участвовать и европейские представители.

Ранее европейские лидеры признали, что мирный план президента США Дональда Трампа содержит важные элементы, но нуждается в существенной доработке. Представители ЕС выразили принципиальную позицию против вывода Вооружённых сил Украины с территории ДНР и против установления любых ограничений на численность или снабжение украинской армии. Также они категорически отвергли возможность отказа Киеву в перспективе членства в НАТО.

При этом сообщается, что если Киев откажется от мирного плана, условия для него станут ещё жёстче.