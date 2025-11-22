Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 15:49

Рубио и Уиткофф приедут на переговоры в Женеве по миру на Украине

Обложка © ТАСС / AP / Evelyn Hockstein

В воскресных переговорах в Женеве, посвящённых урегулированию ситуации на Украине, планируется участие государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По сведениям источника телеканала, в рамках предстоящего диалога стороны намерены выработать согласованные формулировки до будущей встречи Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Тот же представитель американской администрации проинформировал, что министр армии Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл в сопровождении своей рабочей группы уже находится в Женеве. Как ожидается, он проведёт консультации с украинскими официальными лицами высокого уровня относительно дальнейших действий по продвижению к мирному урегулированию.

Путин: США не могут получить одобрение Киева на мирный план Трампа
Путин: США не могут получить одобрение Киева на мирный план Трампа

В воскресенье, 23 ноября, в шейцарской Женеве состоится важная встреча представителей США, Киева и ведущих стран Евросоюза для обсуждения американского мирного плана по Украине. Согласно данным прессы, этот план включает ключевые условия: признание Донбасса и Крыма российскими территориями, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Параллельно сообщается, что киевский режим вместе с лидерами ЕС намерен до 27 ноября переписать предложения Вашингтона. Делегацию на этих переговорах возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

