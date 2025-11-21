Путин: США не могут получить одобрение Киева на мирный план Трампа
Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин заявил, что США до сих пор не смогли заручиться согласием Украины на предложенный план мирного урегулирования. По его словам, новая редакция плана Дональда Трампа с Россией предметно не обсуждалась — помехой стала позиция Киева.
«Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удаётся до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — заявил Путин.
Напомним, что президент России на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта.
