Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 17:45

Путин: План Трампа по Украине обсуждался с США ещё до саммита на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начали обсуждать мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине ещё до саммита на Аляске. По его словам, эти инициативы не афишировались, но переговоры велись в общих чертах.

«Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

«Даже металл может не выдержать»: Зеленский допустил, что не справиться с давлением
«Даже металл может не выдержать»: Зеленский допустил, что не справиться с давлением

Как ранее сообщалось, вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. Глава государства предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам Путин ожидает выступления главы МИД Сергея Лаврова.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar