«Даже металл может не выдержать»: Зеленский допустил, что не справиться с давлением

Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам Украины на фоне обсуждения мирного плана США. Он заявил, что Украина оказалась перед крайне сложным выбором. Глава киевского режима напомнил, что, давая присягу в 2019 году, обещал защищать суверенитет и права украинцев.

«Мы не предали Украину тогда [24 февраля], и мы не предадим её сейчас, я знаю, что народ со мной. Мы, конечно, сделаны из стали, но даже самый прочный металл может когда-нибудь не выдержать», — сказал Зеленский.

Экс-комик отметил, что будет добиваться конструктивных правок к американскому плану. Зеленский подчеркнул: важно сохранить «честь и достоинство украинцев».