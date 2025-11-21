Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 16:42

«Даже металл может не выдержать»: Зеленский допустил, что не справиться с давлением

Зеленский признал, что может не справиться с давлением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам Украины на фоне обсуждения мирного плана США. Он заявил, что Украина оказалась перед крайне сложным выбором. Глава киевского режима напомнил, что, давая присягу в 2019 году, обещал защищать суверенитет и права украинцев.

«Мы не предали Украину тогда [24 февраля], и мы не предадим её сейчас, я знаю, что народ со мной. Мы, конечно, сделаны из стали, но даже самый прочный металл может когда-нибудь не выдержать», — сказал Зеленский.

Экс-комик отметил, что будет добиваться конструктивных правок к американскому плану. Зеленский подчеркнул: важно сохранить «честь и достоинство украинцев».

Зеленский обсудил с Вэнсом предложенный США план урегулирования
Зеленский обсудил с Вэнсом предложенный США план урегулирования

Ранее Зеленский уже заявлял, что страна оказалась перед сложным выбором между принятием «жёстких условий» и риском утраты ключевой поддержки со стороны союзников. Кроме того, в своём обращении к народу он заявил, что хочет внести правки в план Трампа «ради чести и достоинства украинцев».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar