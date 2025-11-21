«Даже металл может не выдержать»: Зеленский допустил, что не справиться с давлением
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам Украины на фоне обсуждения мирного плана США. Он заявил, что Украина оказалась перед крайне сложным выбором. Глава киевского режима напомнил, что, давая присягу в 2019 году, обещал защищать суверенитет и права украинцев.
«Мы не предали Украину тогда [24 февраля], и мы не предадим её сейчас, я знаю, что народ со мной. Мы, конечно, сделаны из стали, но даже самый прочный металл может когда-нибудь не выдержать», — сказал Зеленский.
Экс-комик отметил, что будет добиваться конструктивных правок к американскому плану. Зеленский подчеркнул: важно сохранить «честь и достоинство украинцев».
Ранее Зеленский уже заявлял, что страна оказалась перед сложным выбором между принятием «жёстких условий» и риском утраты ключевой поддержки со стороны союзников. Кроме того, в своём обращении к народу он заявил, что хочет внести правки в план Трампа «ради чести и достоинства украинцев».
