21 ноября, 16:08

Зеленский обсудил с Вэнсом предложенный США план урегулирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский провёл разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщил журналист Axios Барак Равид. Главной темой стало обсуждение предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта на Украине. Подробности и длительность беседы не раскрываются.

В Белом доме подтвердили: переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, а представленный план имеет поддержку президента США.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.

