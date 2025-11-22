Представители США, Киева и ведущих стран Евросоюза встретятся в швейцарской Женеве в воскресенье, 23 ноября для обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Ранее СМИ узнали, что главарь киевского режима Владимир Зеленский вместе с лидерами стран ЕС хочет до 27 ноября переписать план президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Делегацию Украины на переговорах с Западом по обсуждению мирного плана возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Также в неё войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов*.

Согласно публикациям в Financial Times и Axios, США разработали план урегулирования, который включает следующие основные условия: признание Украиной Донбасса и Крыма как российских территорий, отказ от вступления в НАТО (включая запрет на размещение иностранных войск и поставки дальнобойного оружия), а также предоставление официального статуса канонической УПЦ и русскому языку внутри Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.