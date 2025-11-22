ЕС опубликовал заявление с требованием доработать мирный план Трампа по Украине

Европейские лидеры подписали совместное заявление, в котором признали мирный план президента США Дональда Трампа содержащим важные элементы, но требующим существенной доработки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

«Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы», — сказано в сообщении.

В тексте выражается принципиальная позиция против вывода Вооружённых сил Украины из ДНР, установления ограничений на численность и снабжение армии, а также против отказа Киеву в членстве в НАТО. Представители государств особо подчеркнули, что твёрдо придерживаются принципа нерушимости границ и недопустимости их изменения силовыми методами. В документе выражается озабоченность предлагаемыми ограничениями на ВСУ, указав, что такие меры могут сделать страну уязвимой перед будущими агрессиями.

В заявлении отдельно оговаривается, что реализация любых пунктов, касающихся ЕС и НАТО, потребует получения согласия членов Союза и Североатлантического альянса. При этом европейские лидеры подтвердили готовность участвовать в дальнейшей работе по дополнении американского мирного плана, в котором будут учтены интересы безопасности Украины и сохранения её обороноспособности. Среди подписавших документ были руководители Евросоюза, а также лидеры Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши, Великобритании и Японии.

Ранее сообщалось, что представители Соединённых Штатов, Украины и ведущих европейских государств проведут встречу в женевском формате в воскресенье, 23 ноября, для обсуждения мирной инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.