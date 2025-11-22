Стало известно о планах ЕС изменить не менее четырёх пунктов плана Трампа по Украине

Страны ЕС намерены добиваться изменения как минимум четырёх пунктов мирного плана Трампа по Украине. Об этом сообщает Bild.

Как уточняет источник, среди вызывающих возражения европейских политиков аспектов значатся пункты о признании российского суверенитета над крымским и донбасскими регионами, необходимости сокращения Вооружённых сил Украины, предоставлении гарантий безопасности Москвой, а также схемы использования замороженных российских финансовых активов. Зарубежные аналитики отнеслись к американским предложениям с выраженным недоверием, указывая на потенциальную угрозу фактической капитуляции украинской стороны.

Руководитель дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас высказала предположение, что уменьшение численности ВСУ вместе с выводом североатлантических контингентов создаст риски для уязвимости европейских авиационных подразделений, дислоцированных в Польше.

Специалист по оборонной политике от немецкой партии ХДС Родерих Кизеветтер в свою очередь предрёк, что практическая реализация плана Трампа приведёт к массовому исходу населения.

«Этот план укрепит Россию, если США выполнят все требования Москвы», — отметил он.

Также в статье говорится, что рабочий вариант договорённостей сформировали Россия и США без привлечения Киева и ЕС. Германский политолог Томас Егер охарактеризовал документ как «лишённый логики, заявив, что Вашингтон фактически транслирует разработанный в Москве сценарий, где Трамп выполняет функцию посредника для оказания воздействия на украинское руководство».

Ранее стало известно, что европейские лидеры признали мирный план Трампа важной основой, но требующей серьёзной доработки. Они выступили против ключевых его положений, таких как вывод войск Украины и ограничения для её армии, считая это угрозой безопасности страны. При этом европейцы подтвердили готовность работать над «улучшением плана», чтобы учесть интересы Украины и её обороноспособности.