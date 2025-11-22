Guardian: США предупредили, что отказ Зеленского ухудшит условия мира

Американские представители на встрече с союзниками по НАТО в Киеве заявили: если Владимир Зеленский откажется подписывать мирное соглашение сейчас, Украина в будущем столкнётся с куда более жёсткими условиями. Вашингтон дал понять, что окно возможностей стремительно сокращается. Об этом пишет The Guardian.

«Официальные лица США заявили союзникам по НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть президента Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения в ближайшие дни под угрозой того, что, если Киев не подпишет соглашение, в будущем его ждёт гораздо худший вариант», — указано в статье.

Это предупреждение прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений мирного плана США и давления на Киев со стороны западных партнёров, которые требуют определённости.

Ранее Life.ru сообщал, что США, Украина и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для обсуждения мирного плана. США разработали проект урегулирования, который, по данным СМИ, включает следующие основные условия: признание Украиной Донбасса и Крыма как российских территорий, отказ от вступления в НАТО (включая запрет на размещение иностранных войск и поставки дальнобойного оружия), а также предоставление официального статуса канонической УПЦ и русскому языку внутри Украины.