22 ноября, 08:01

Еврочиновники жёстко раскритиковали план США по использованию активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinonimas

Представители европейских властей резко осудили американскую инициативу по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом пишет Politico.

Согласно публикации, реакция в Брюсселе оказалась крайне негативной. Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что Трамп не имеет полномочий распоряжаться активами, хранящимися в Европе.

«Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить своё недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что «(американскому спецпосланнику Стиву — Прим. Life.ru) Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — говорится в публикации.

А ранее в Бельгии объяснили, почему страна боится конфисковать активы России. Напомним, что после начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов РФ. Из этой суммы свыше 200 миллиардов евро оказались на счетах Euroclear.

Мария Любицкая
