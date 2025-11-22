Еврочиновники жёстко раскритиковали план США по использованию активов РФ

Представители европейских властей резко осудили американскую инициативу по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом пишет Politico.

Согласно публикации, реакция в Брюсселе оказалась крайне негативной. Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что Трамп не имеет полномочий распоряжаться активами, хранящимися в Европе.

«Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить своё недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что «(американскому спецпосланнику Стиву — Прим. Life.ru) Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — говорится в публикации.

А ранее в Бельгии объяснили, почему страна боится конфисковать активы России. Напомним, что после начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов РФ. Из этой суммы свыше 200 миллиардов евро оказались на счетах Euroclear.