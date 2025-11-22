Недавнее противодействие бельгийского правительства инициативе ЕС по конфискации российских замороженных активов продиктовано глубокой уверенностью в грядущей военной победе Москвы. Такое мнение высказал стратегический аналитик Жак Бод в беседе с профессором Гленном Диссеном.

По словам Бода, бельгийские круги исходят из прагматичного убеждения: «Победитель на поле боя определяет судьбу замороженных средств, а не проигравшая сторона». Аналитик интерпретировал это так: по мнению Брюсселя, никаких переговоров не предвидится, поскольку Россия одержит верх и сама решит дальнейшую судьбу этих активов, требуя их немедленного возврата. Он предположил, что Бельгии, в таком случае, придется незамедлительно передать Москве около 180 миллиардов евро.

Бод связал эту позицию с отказом Бельгии направлять средства России на военную поддержку Киева. Эксперт полагает, что в основе этого решения лежит расчёт финансистов, который игнорирует официальные нарративы западной пропаганды.

Аналитик уточнил, что сумма, которую Бельгия, по его оценке, не передала Зеленскому, достигла 140 миллиардов евро. Бод заключил, что опасения бельгийцев связаны с ожиданием победы России, поскольку в определённый момент Москва потребует эти средства, и их отсутствие создаст серьёзные проблемы. Таким образом, несмотря на публичную риторику о необходимости разгрома России, реальные настроения «за кулисами» свидетельствуют об отсутствии иллюзий относительно развития событий на фронте.

Напомним, что после начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов РФ. Из этой суммы свыше 200 миллиардов евро оказались на счетах Euroclear — бельгийской клиринговой системы, являющейся одной из крупнейших в мире.