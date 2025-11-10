Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank $85 млн в пользу «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Транснефть» к бельгийскому Euroclear Bank, обязав ответчика выплатить компании более 85 миллионов долларов — это свыше 6,9 млрд рублей по текущему курсу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск был подан в сентябре 2024 года и рассматривался в закрытом режиме — по решению суда, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Сам судебный акт не опубликован, однако известно, что разбирательство связано с заблокированными из-за санкций ценными бумагами, принадлежащими российской компании.

В деле участвовали также Газпромбанк и Национальный расчётный депозитарий (НРД), чьи активы ранее оказались заморожены на счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream после введения санкций ЕС в 2022 году.

«Транснефть» является крупнейшим в мире оператором магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет компании (100% обыкновенных акций) принадлежит Российской Федерации через Росимущество.

Напомним, что ранее стало известно о поддержке США инициативы ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.