«Противоречит международному праву»: Глава Euroclear хочет судиться с ЕС из-за российских активов

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила газете Le Monde о готовности оспаривать в суде любые решения Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что подобные меры нарушают международное право, касающееся суверенитета государственной собственности, и могут спровоцировать судебные иски со стороны России. Урбен также отметила, что после отмены санкций Москва будет иметь право требовать возврата своих средств.

«Мы должны быть очень бдительны. [Это противоречит] международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство», — сказала она журналистам.

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.

Ранее Конгресс США допустил возможность конфискации американским лидером Дональдом Трампом половины замороженных суверенных активов России, находящихся под американской юрисдикцией. Речь идёт о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объёма в 5 миллиардов долларов.