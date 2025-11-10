В офисе Зеленского назвали замороженные активы РФ жизненно важными для Киева
Обложка © ТАСС / Zuma
Для Украины стратегически важно получить доступ к замороженным российским активам, а переговоры в Европе должны быть инициированы как можно скорее. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Times.
Напомним, западные государства заморозили значительную часть активов российского Центробанка, оцениваемую примерно в 300 миллиардов евро. Эти средства, представленные наличными и ценными бумагами, в основном сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear, хотя около 5-6 миллиардов долларов также находятся на территории США. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой учреждения «репарационного кредита» для Украины. Средства для него предполагается взять из замороженных российских активов.
Ранее США выразили готовность поддержать план Евросоюза по направлению замороженных российских активов на помощь Украине. Основная масса этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.