В офисе Зеленского назвали замороженные активы РФ жизненно важными для Киева

Напомним, западные государства заморозили значительную часть активов российского Центробанка, оцениваемую примерно в 300 миллиардов евро. Эти средства, представленные наличными и ценными бумагами, в основном сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear, хотя около 5-6 миллиардов долларов также находятся на территории США. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой учреждения «репарационного кредита» для Украины. Средства для него предполагается взять из замороженных российских активов.