14 ноября, 23:33

Конгресс США допустил возможность конфискации 50% активов России Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

В бюджетном управлении Конгресса США допустили возможность конфискации американским лидером Дональдом Трампом половины замороженных суверенных активов России, находящихся под американской юрисдикцией. Речь идёт о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объёма в 5 миллиардов долларов. Такой сценарий возможен в период с 2026 по 2028 год в случае принятия Конгрессом законопроекта, уточняющего порядок использования этих средств в пользу Киева.

В управлении отметили наличие значительной неопределённости относительно того, пойдёт ли хозяин Белого дома на такой шаг.

«Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это. Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов», — заявили в управлении.

Ранее министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис заявил об отсутствии у Евросоюза альтернативного плана на случай блокировки Бельгией использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По его словам, сейчас обсуждается другой вариант, но он ещё не до конца проработан и требует юридической экспертизы. Бельгия опасается последствий такого решения и требует юридических гарантий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
