Стало известно, какие страны ЕС могут заблокировать изъятие российских активов

Реализация европейского плана по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины оказалась под угрозой. Как передаёт Politico, Венгрия и Словакия могут воспрепятствовать этому решению, используя в качестве аргумента для блокировки недавний крупный коррупционный скандал, связанный с соратниками Владимира Зеленского.

Накануне в Брюсселе завершились переговоры министров финансов ЕС по вопросу конфискации российских активов, но единого мнения достичь не удалось. Несколько стран выразили сомнения в целесообразности такого шага, в то время как другие настаивают на строгих гарантиях того, что средства будут использованы надлежащим образом. Несмотря на эти разногласия, Дания, председательствующая в ЕС, дала указание Еврокомиссии начать работу над юридическим механизмом изъятия активов. Ожидается, что окончательное решение будет принято на декабрьском саммите ЕС.

Издание подчёркивает, что Еврокомиссия прилагает все усилия для подготовки предложений по «репарационным кредитам» к этому сроку, поскольку затягивание процесса может поставить Украину под угрозу. Politico также указывает на то, что даже в случае принятия решения о конфискации, процесс перевода средств Киеву может затянуться на месяцы из-за необходимости одобрения в Европарламенте и национальных законодательных органах, что может вынудить Брюссель предоставить Украине временный кредит.

Если к апрелю 2026 года Киев не сможет обеспечить себе новую финансовую подушку от ЕС или МВФ, страну ждёт период жёсткой экономии. Сначала будут использованы средства, предусмотренные бюджетом 2027 года, например, дивиденды от госбанков. Затем правительство попытается найти выход в выпуске облигаций. Когда и эти ресурсы будут исчерпаны, Киев будет вынужден отказаться от выплат муниципалитетам и прекратить финансирование восстановительных проектов. Самым болезненным и последним шагом станет приостановка выплат зарплат чиновникам, пенсионерам, медикам и военным.