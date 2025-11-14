В ЕС признали отсутствие плана при отказе Бельгии по российским активам

Греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис заявил, что у Евросоюза пока нет альтернативы на случай, если Бельгия окончательно заблокирует использование замороженных российских активов для финансирования Украины. По его словам, обсуждения «другого плана» идут, но до конкретики дело не дошло.

«Мы в настоящее время обсуждаем другой план, так что мы пока не дошли до этого. <...> Мы считаем, что решение должно быть юридически выверенным. Его необходимо дополнительно изучить», — заявил Пиерракакис.

Министр подчеркнул, что ЕС теперь должен убеждать Брюссель и давать ему юридические гарантии, ведь Бельгия опасается последствий возможного решения. Брюссель и Европейская комиссия продолжают настаивать на механизме использования около 140 млрд евро замороженных российских средств для так называемого «репарационного кредита» Украине. Однако именно позиция Бельгии остаётся главным препятствием.

Ранее Life.ru писал, что реализация европейского плана по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины оказалась под угрозой. Воспрепятствовать решению могут Венгрия и Словакия, используя в качестве аргумента для блокировки недавний крупный коррупционный скандал, связанный с соратниками Владимира Зеленского.