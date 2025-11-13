Россия и США
13 ноября, 11:03

«‎Найдём другие пути»: Зеленский поставил Европе ультиматум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский обратился к европейским союзникам с призывом найти компромисс в вопросе использования замороженных российских активов. Он заявил в интервью Bloomberg Television, что в противном случае Украине придётся искать альтернативные способы финансирования.

«Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придётся искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнёров», — пригрозил глава киевского режима.

Зеленский также отметил, что получение новых финансовых ресурсов является критически важным для страны.

Сийярто счёл коррупцию на Украине поводом для прекращения помощи ЕС
Ранее Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине кредита на сумму около 6 миллиардов евро. Эти средства будут получены из доходов от замороженных российских активов в рамках инициативы G7. Данное решение принято на фоне масштабного коррупционного скандала, который затронул как Украину, так и её международных партнёров. Зеленский рассказал, что Киев планирует направить средства, которые обещала предоставить Еврокомиссия, на закупку вооружений и развитие собственного оборонного производства.

