Зеленский расписал свои планы на ещё не полученные доходы от российских активов

Владимир Зеленский заявил о намерении Киева направить доходы от замороженных российских активов, которые обещала Еврокомиссия, на закупку вооружений и развитие собственного производства. Также он обещает на эти средства наладить выпуск пролукции для ВСУ.

«Заморозить деньги — это одно, а отдать их Украине — совсем другое. Не только на оружие. Мы будем производить на Украине на эти деньги», — написал украинский политик в соцсетях после объявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать Киеву 6 миллиардов евро из доходов от российских активов.

Он уточнил, что средства планируется потратить на приобретение ракет и систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что для Украины стратегическим приоритетом является получение доступа к замороженным российским активам, а переговоры по этому вопросу в Европе должны быть начаты в кратчайшие сроки. Западными странами была заблокирована значительная часть активов Банка России на сумму около 300 миллиардов евро, преимущественно находящихся в бельгийском депозитарии, при этом примерно 5-6 миллиардов долларов размещены в США.