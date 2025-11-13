ЕК даёт Киеву €6 млрд из доходов от российских активов на фоне хищения $100 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 6 миллиардов евро в рамках кредитной программы G7, финансируемой за счёт доходов от замороженных российских активов. Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне громкого коррупционного скандала, сотрясающего Украину и её союзников.
Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас подтвердил продолжение поддержки Киева, несмотря на коррупционный скандал. Он подчеркнул, что Украина остаётся, что бы это ни значило, «единственным вариантом» для Европы. Глава Минфина Нидерландов Элко Хейнен добавил, украинским властям ещё надо придумать, как побороть коррупцию.
В текущем году ЕС планирует предоставить Украине кредитные средства на сумму около 18 миллиардов евро, которые будут погашаться за счёт доходов от российских активов. Общий объём совместного кредита G7 составляет 45 миллиардов евро.
Некоторые страны ЕС считают, что коррупционный скандал на Украине станет поводом для прекращения всей иностранной помощи, однако руководство Евросоюза на деле доказывает обратное. В Кремле отмечают, что киевский режим из-за неё гниёт изнутри, а в Верховной раде требуют отправить в отставку главу ОП Ермака. При этом коррупционная «ниточка» с хищением 100 млн долларов ведёт и к самому Зеленскому, которого пока прикрывают, утверждая, что тот якобы «не знал», что руководство его страны ворует миллиардами европейские деньги.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.