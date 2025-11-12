Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 18:17

Безуглая потребовала отставки Ермака на фоне скандала с Миндичем

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Украинский депутат Марьяна Безуглая публично призвала главу Офиса президента Андрея Ермака уйти в отставку. С таким заявлением народный избранник от правящей партии «Слуга народа» выступила у себя в соцсетях.

«Нам необходимо: перезапуск администрации Зеленского с новым руководителем и структурой войны, усиление роли кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, отставка [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского и настоящая реформа армии», — написала она.

Песков: Коррупция жрёт киевский режим изнутри
Песков: Коррупция жрёт киевский режим изнутри

Напомним, что утром 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Фигуранта, известного как «кошелек Зеленского» и во многом обеспечившего его победу, не оказалось на месте при попытке его задержания. Он успел скрыться за границу незадолго до облавы. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar