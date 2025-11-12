Напомним, что утром 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Фигуранта, известного как «кошелек Зеленского» и во многом обеспечившего его победу, не оказалось на месте при попытке его задержания. Он успел скрыться за границу незадолго до облавы. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые.